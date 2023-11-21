Кравец рассказала о скором пополнении в семье

Бывший резидент «Comedy Club» Марина Кравец призналась, что вновь готовится стать мамой. Вместе с генеральным продюсером телеканала ТНТ Аркадием Волдаховым они стали родителями три года назад, сейчас супруги ожидают второго ребенка.
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