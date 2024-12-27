В «Локомотиве» рассказали, почему Глушенков перешел в «Зенит»

Ситуацию Владимир Леонченко назвал «нетипичной» Генеральный директор столичного «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью Sport24 высказался о трансфере атакующего полузащитника Максима Глушенкова в петербургский «Зенит».
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