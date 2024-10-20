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Царьград

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40 пассажиров японского сверхскоростного поезда подверглись нападению "зомби"

40 пассажиров японского сверхскоростного поезда подверглись нападению "зомби"

В преддверии Хэллоуина Японская железная дорога разрешила любителям острых ощущений воссоздать атмосферу южнокорейского фильма ужасов "Поезд в Пусан".

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