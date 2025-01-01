Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда была и остается надежным союзником Кубы

Минск всегда был и остается надежным союзником Гаваны, готовым подставить плечо в трудные моменты. Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, поздравивший президента Мигеля Диас-Канеля с Днем освобождения Республики Куба.
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