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КХЛ. «Авангард» в гостях у «Амура», «Торпедо» примет минское «Динамо»

«Амур» вновь примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В другом матче дня «Торпедо» сыграет с минским «Динамо».

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