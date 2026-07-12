Журналист, сделавший предложение на прямой линии с Путиным, обвенчался

Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в 2025 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, обвенчался с невестой, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
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