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Аргументы и Факты

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Журналист, сделавший предложение на прямой линии с Путиным, обвенчался

Журналист, сделавший предложение на прямой линии с Путиным, обвенчался

Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в 2025 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, обвенчался с невестой, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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