Раскрылся опасный для России замысел Зеленского: Молдавии уготована роль «сакральной жертвы»

Президент Молдавии Майя Санду получила «черную метку» из Кремля. Ой, нет, сразу исправляюсь: Москва устами Сергея Лаврова в предельно доходчивой, но все еще корректной форме объяснила властям Кишинева, на краю какого отвесного обрыва находится их страна и как некоторые так называемые «лучшие друзья Молдавии» могут запросто ее в него столкнуть.