Глава МИД КНР: расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов

Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. «Развитие и укрепление стран БРИКС — это укрепление сил по поддержанию мира и расширение мирового фронта справедливости, это не следует рассматривать как вызов», — цитирует его РИА Новости.