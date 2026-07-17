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Царьград

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Мир между Баку и Ереваном де-факто установлен, заявил глава МИД Азербайджана

Мир между Баку и Ереваном де-факто установлен, заявил глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил, что между Азербайджаном и Арменией фактически установился мир.

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