Мир между Баку и Ереваном де-факто установлен, заявил глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил, что между Азербайджаном и Арменией фактически установился мир.
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