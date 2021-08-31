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InsideOver: Китай предложит России новую форму сотрудничества

InsideOver: Китай предложит России новую форму сотрудничества

Россия стала для Китая самым ценным союзником. Такие выводы были представлены итальянским экспертом Паоло Маури.

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novichokspb waisman
Мао как то много предлагал Сталину, но оценивая смоглось каждого Сталин не спешил. Мао вынужден был ждать... Какое смоглось сейчас - Путину решать.
Анатолий Лановой
Абракадабра.
Майер Арманов
Запад сам толкает Россию в объятия Китая. Если будет создан военно-политический союз между нашими странами, то он станет серьезным противовесом НАТО.

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