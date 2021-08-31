InsideOver: Китай предложит России новую форму сотрудничества

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаInsideOver: Китай предложит России новую форму сотрудничества Россия стала для Китая самым ценным союзником. Такие выводы были представлены итальянским экспертом Паоло Маури.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNWnovichokspb waismanМао как то много предлагал Сталину, но оценивая смоглось каждого Сталин не спешил. Мао вынужден был ждать... Какое смоглось сейчас - Путину решать.Анатолий ЛановойАбракадабра.Майер АрмановЗапад сам толкает Россию в объятия Китая. Если будет создан военно-политический союз между нашими странами, то он станет серьезным противовесом НАТО.Комментировать
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