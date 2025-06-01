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"Горький конец". На Украине паника: ее судьба решится в ближайшие дни

"Горький конец". На Украине паника: ее судьба решится в ближайшие дни

Ситуация на северо-востоке Украины продолжает накаляться. По мере продвижения российских войск растет страх перед решающим столкновением.

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