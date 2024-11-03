Растущая Луна со 2 по 15 ноября: как использовать лунную энергию и избежать ошибок Ольга ВайленкоСо 2 по 15 ноября на небосводе Луна находится в стадии роста, и это особый период, когда вселенская энергия буквально подталкивает нас к активным действиям, смелым решениям и новым начинаниям.
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