Растущая Луна со 2 по 15 ноября: как использовать лунную энергию и избежать ошибок Ольга ВайленкоСо 2 по 15 ноября на небосводе Луна находится в стадии роста, и это особый период, когда вселенская энергия буквально подталкивает нас к активным действиям, смелым решениям и новым начинаниям.