Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата

Виктор Борисов

все комментарии кремлеботов легко можно узнать. Как узнать, что комментарий пишет кремлебот: 1. Кремлеботы те еще ленивые работники и вместо того, чтобы нести новые комментарии — берут и тупо копируют свои старые комментарии и выкладывают их по новой на похожих статьях. То есть, они шлют одни и те же комментарии, чтобы не писать новых. 2. Полное отсутствие аргументации позиции. Вместо этого вы можете увидеть только ругань, обвинения, перевод темы и многое другое. В основном кремлеботы орут по той же методичке пропагандистов, обвиняя запад, Америку, Украину и тд. По аргументации у них ровным счетом нет ничего. 3. Ну и конечно же переход на личности. Куда же без него