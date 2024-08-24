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Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата

Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата

Питер — узбекский город https://mp.d3.ru/piter-uzbeksk. Русского активиста снимают с выборов в Петербурге по требованию узбекской диаспоры.

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Комментарии
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Виктор Борисов
все комментарии кремлеботов легко можно узнать. Как узнать, что комментарий пишет кремлебот: 1. Кремлеботы те еще ленивые работники и вместо того, чтобы нести новые комментарии — берут и тупо копируют свои старые комментарии и выкладывают их по новой на похожих статьях. То есть, они шлют одни и те же комментарии, чтобы не писать новых. 2. Полное отсутствие аргументации позиции. Вместо этого вы можете увидеть только ругань, обвинения, перевод темы и многое другое. В основном кремлеботы орут по той же методичке пропагандистов, обвиняя запад, Америку, Украину и тд. По аргументации у них ровным счетом нет ничего. 3. Ну и конечно же переход на личности. Куда же без него
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43 мин.
ДЗ
Денис Зарюгин
Согласен, наши жизни и жизни наших детей поставлены под угрозу!
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30 мин.
Геннадий Сытник
А мне очень интересно мнение коренного питерца Михаила Кициса.
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21 мин.

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