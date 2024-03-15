Bloomberg: Путин может похвастаться уверенным ростом экономики России

На Западе сделали неожиданное заявление о России. По мнению журналистов Bloomberg, российским избирателям нет поводов жаловаться на действующего президента Владимира Путина, так как экономика страны уверенно растет, несмотря на санкции.
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