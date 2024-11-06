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В обход генералов: Русские сами спасают бойцов ВСУ, когда те выходят на связь

В обход генералов: Русские сами спасают бойцов ВСУ, когда те выходят на связь

Коллаж Царьграда В обход генералов: русские сами спасают бойцов ВСУ, если те выходят на связь.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тяжелое дело... война....
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14 час.
Natalia Ivanova
Фашист всегда останется фашистом. Все кого вы спасёте это будут спящие ячейки убийц. Не забывайте как эти твари пытали, издевались над русскими и убивали их. А сдаются хохлозадые потому что жопа подгорела.
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14 час.
Samarium
Из Курской области нельзя выпускать никого из этих хохлов...ВСЕХ их следует уничтожить...
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13 час.

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