Удача впереди: Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 27 лет Юлия ЧелкановаВ мире астрологии всегда находят отклик предсказания о будущем, и известный астролог Василиса Володина в очередной раз привлекла внимание к своему прогнозу.
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