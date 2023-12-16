Зюганов: надо «выпороть» тех, кто позволил Путину выступить на морозе без шапки

За здоровье Путина молятся все здравомыслящие россияне. Здоровья и благополучия нашему Президенту!

Он что ребёнок? В следующий раз памперс не поменяли. Блин, детский сад .

Tania Еременко

Президента надо беречь, он и так конференцию проводил простуженный и постоянно кхыкал. Сказал, что кондиционеры виноваты, а я думаю - ответственная обслуга.