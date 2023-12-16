Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обеспокоен тем, что глава российского государства Владимир Путин выступал в Северодвинске на морозе в минус пятнадцать без шапки.
Зюганов: надо «выпороть» тех, кто позволил Путину выступить на морозе без шапки
Комментарии
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Ирина Черных
За здоровье Путина молятся все здравомыслящие россияне. Здоровья и благополучия нашему Президенту!
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6 час.
Анатолий Л
Он что ребёнок? В следующий раз памперс не поменяли. Блин, детский сад .
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5 час.
Tania Еременко
Президента надо беречь, он и так конференцию проводил простуженный и постоянно кхыкал. Сказал, что кондиционеры виноваты, а я думаю - ответственная обслуга.
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5 час.
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