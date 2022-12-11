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Тамара Дербушева: «Хотелось догнать Горееву под спуск и на одном из поворотов обойти по внешнему радиусу, но не удалось»

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени (2-е место).

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