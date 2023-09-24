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ВСУ обрушили на Ясиноватую три кассетных снаряда

ВСУ обрушили на Ясиноватую три кассетных снаряда

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о том, что в ночной период нацистские формирования киевского режима провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался расположенный на территории региона населённый пункт Ясиноватая.

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