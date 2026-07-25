«Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре» бәйгесе җиңүчеләре билгеле

«Россиянең иң яхшы 100 товары» Бөтенроссия конкурсының төбәк этабы буларак ел саен уздырыла торган XXIII «Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре» республика конкурсына йомгаклар ясалды.
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