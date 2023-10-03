Пушилин: новые оружейные заводы на Украине станут законной целью для ВС России

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что новые производственные объекты по выпуску любого вооружения на Украине, если таковые будут появляться, станут законной целью для Вооруженных сил России.
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