Бангладеш будет добиваться экстрадиции экс-премьера Хасины из Индии

Председатель Временного правительства Бангладеш и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус собщил, что его администрация будет добиваться экстрадиции свергнутого премьер-министра Шейх Хасины из Индии.
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