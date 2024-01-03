Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Уязвимость Новатэка, норвежский газ вдвое дороже российского и успехи геологоразведки

Уязвимость Новатэка, норвежский газ вдвое дороже российского и успехи геологоразведки

1. Создать теневой флот газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) России будет значительно сложнее, чем теневой флот для перевозки нефти, на покупку которого потребовалось всего лишь около года.

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