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Военные группировки войск «Центр» за сутки ликвидировали свыше 425 боевиков ВСУ

Военные группировки войск «Центр» за сутки ликвидировали свыше 425 боевиков ВСУ

Российские военнослужащие Центральной группировки войск в течение суток ликвидировали более 425 боевиков и шесть боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

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