МИГРАНТЫ НЕ ЕДУТ В БЕЛОРУССИЮ. ТРИ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫХ НЕТ В РОССИИ

Александр Глущенко

только за полгода 2024 г.. долг состляет 8 млрд .. А ещё за АЭС -10 млрд , срок погашения прошел 1 октября 2019 г.. Но не списали ... Отвезли вашу космонавтку бесплатно в космос и скафандр сделали за 20 млн дол.... т.е продолжаете паразитировать на российской казне ..