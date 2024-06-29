В России давно говорят о проблемах нелегальной и полулегальной миграции, в то время как в Белоруссию из Средней Азии просто не едут.
МИГРАНТЫ НЕ ЕДУТ В БЕЛОРУССИЮ. ТРИ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫХ НЕТ В РОССИИ
Комментарии
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Александр Глущенко
только за полгода 2024 г.. долг состляет 8 млрд .. А ещё за АЭС -10 млрд , срок погашения прошел 1 октября 2019 г.. Но не списали ... Отвезли вашу космонавтку бесплатно в космос и скафандр сделали за 20 млн дол.... т.е продолжаете паразитировать на российской казне ..
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10 час.
Alexp69
Если ба Александр Григорьевич был бессмертным, я бы уже начал учить белорусский.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Ты не читай опусы доморощенных экономистов, совсем недавно они были вирусологами.
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3 час.
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