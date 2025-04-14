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В Санкт-Петербурге ветеранов СВО готовят к экспедиции на Эльбрус

В Санкт-Петербурге ветеранов СВО готовят к экспедиции на Эльбрус

В Клинике высоких технологий «Белоостров» в Санкт-Петербурге началась подготовка к отбору ветеранов специальной военной операции (СВО), которые совершат первое в мире групповое восхождение на Эльбрус на протезах ног.

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