В Санкт-Петербурге ветеранов СВО готовят к экспедиции на Эльбрус

В Клинике высоких технологий «Белоостров» в Санкт-Петербурге началась подготовка к отбору ветеранов специальной военной операции (СВО), которые совершат первое в мире групповое восхождение на Эльбрус на протезах ног.
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