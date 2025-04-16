«Она как ребёнок!» Что происходит, когда родитель вдруг становится беспомощным

Что испытывают взрослые дети, когда пожилые родители становятся слабыми, почти беспомощными и нуждаются в психологической и физической поддержке? Что это за чувства и как их пережить - читайте в статье психолога Веры Васильевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии