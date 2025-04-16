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«Она как ребёнок!» Что происходит, когда родитель вдруг становится беспомощным

«Она как ребёнок!» Что происходит, когда родитель вдруг становится беспомощным

Что испытывают взрослые дети, когда пожилые родители становятся слабыми, почти беспомощными и нуждаются в психологической и физической поддержке? Что это за чувства и как их пережить - читайте в статье психолога Веры Васильевой.

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