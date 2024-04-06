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Военное обозрение

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Начальник штаба ВС Ирана: Тегеран определит время и способ ответа Израилю

Начальник штаба ВС Ирана: Тегеран определит время и способ ответа Израилю

Иран сам решит когда и как ответит на нападение Израиля на консульство страны в Сирии, заявил начальник штаба ВС Ирана генерал Мохаммад Хосейн Бакери.

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