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В Ростове появится новый канализационный коллектор за 4 миллиарда рублей

В Ростове появится новый канализационный коллектор за 4 миллиарда рублей

Будущему подрядчику предстоит много работы по его обустройству и подготовке для запуска.В Ростове-на-Дону местные городские власти озаботились вопросами строительства нового канализационного коллектора, на эти цели чиновники готовы выделить больше четырёх миллиардов рублей.

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