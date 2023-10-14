В Ростове появится новый канализационный коллектор за 4 миллиарда рублей

Будущему подрядчику предстоит много работы по его обустройству и подготовке для запуска.В Ростове-на-Дону местные городские власти озаботились вопросами строительства нового канализационного коллектора, на эти цели чиновники готовы выделить больше четырёх миллиардов рублей.