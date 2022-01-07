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Власти отчитались, что происходит на свердловских дорогах после мощного ночного снегопада

Власти отчитались, что происходит на свердловских дорогах после мощного ночного снегопада

Из-за мощного ночного снегопада на Среднем Урале на расчистку дорог отправили 380 уборочных машин. Последствия разгула стихии продолжают устранять, сообщили утром 7 января в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

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