Власти отчитались, что происходит на свердловских дорогах после мощного ночного снегопада

Из-за мощного ночного снегопада на Среднем Урале на расчистку дорог отправили 380 уборочных машин. Последствия разгула стихии продолжают устранять, сообщили утром 7 января в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Из-за мощного ночного снегопада на Среднем Урале на расчистку дорог отправили 380 уборочных машин. Последствия разгула стихии продолжают устранять, сообщили утром 7 января в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
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