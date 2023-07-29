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Сара Шестрем установила мировой рекорд на 50 м вольным стилем на чемпионате мира в Фукуоке

В полуфинальном заплыве она показала результат 23,61 секунды.  Шестрем побила свой собственный рекорд (23,67), который держался с 2017 года.

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