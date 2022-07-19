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19 идей, как с помощью пластиковых крючков сделать массу полезного в доме

19 идей, как с помощью пластиковых крючков сделать массу полезного в доме

19 идей, как с помощью пластиковых крючков сделать массу полезного в доме Вниманию читателей почти два десятка по истине гениальных рецепта, каждый из которых позволить сделать невероятно полезную вещь для дома или машины из пластиковых крючков.

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