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Тай и Макс Доми – 5-й в истории НХЛ дуэт отца и сына с победными голами в плей-офф за одну франшизу. Оба забили «Оттаве» за «Торонто»

Форвард «Лифс» принес победу своей команде во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Оттавы» (3:2 ОТ), забив в овертайме.

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