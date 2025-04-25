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В Петербурге обсудили поддержку промышленных предприятий

В Петербурге обсудили поддержку промышленных предприятий

В Санкт-Петербурге прошло обсуждение поддержки промышленных предприятий города. Северная столица активно способствует реализации задач президента России Владимира Путина по развитию высокотехнологичных производств, демонстрируя устойчивый рост промышленного производства на протяжении четырех лет, значительно опережающий средние показатели по России, сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

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