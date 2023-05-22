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Беспилотник сбросил взрывчатку на два частных дома в Белгородской области

Беспилотник сбросил взрывчатку на два частных дома в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон в Белгородской области. Повреждения получили два жилых дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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