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Увеличение подделок долларовых банкнот вызывает опасения среди россиян

Увеличение подделок долларовых банкнот вызывает опасения среди россиян

Отсутствие характерного хруста при сворачивании долларовой банкноты, несоответствие портрета американского деятеля номиналу и отсутствие краски с градиентом могут указывать на то, что у вас в руках подделка, сообщил РИА Новости эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота.

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