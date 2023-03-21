Daily Storm

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Силовики пришли с обысками к сотрудникам «Мемориала» по делу о реабилитации нацизма

Силовики пришли с обысками к сотрудникам «Мемориала» по делу о реабилитации нацизма

СКР начал расследование по этой статье в начале мартаСиловики пришли с обысками к сотрудникам международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован), говорится в Telegram-канале организации.

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