Силовики пришли с обысками к сотрудникам «Мемориала» по делу о реабилитации нацизма

СКР начал расследование по этой статье в начале мартаСиловики пришли с обысками к сотрудникам международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован), говорится в Telegram-канале организации.
СКР начал расследование по этой статье в начале мартаСиловики пришли с обысками к сотрудникам международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован), говорится в Telegram-канале организации.
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