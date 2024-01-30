Надежный и свежий японский автомобиль от 700 000 рублей: что с ним не так?

Daihatsu Move шестого поколения (2017–2023 г. в.) – типичный представитель японского класса кей-каров, для которого законодательно ограничены габариты (длина 3,4 м, ширина 1,48 м), объем и мощность двигателя (0,66 л, 64 л.
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