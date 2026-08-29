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Татар-информ

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«Уехать домой, покемарить и выходить завтра» — Пустозеров о матче с «Шанхаем»

«Уехать домой, покемарить и выходить завтра» — Пустозеров о матче с «Шанхаем»

Фото: ak-bars.ru Игрок «Ак Барса» Алексей Пустозеров подвел итоги победного матча со «Спартаком»(1:2) Кубка мэра Москвы и поделился впечатлениями от турнира в преддверии заключительной встречи с «Шанхаем».

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