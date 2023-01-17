Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, Косторная ушла в парное катание, скандалы с Мхитаряном и Медведевым, ультрас «Левски» против игр с клубами из России и другие новости

1. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля. Похоже, этот вариант появился из-за неудачи с США.
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