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Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, Косторная ушла в парное катание, скандалы с Мхитаряном и Медведевым, ультрас «Левски» против игр с клубами из России и другие новости

Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, Косторная ушла в парное катание, скандалы с Мхитаряном и Медведевым, ультрас «Левски» против игр с клубами из России и другие новости

1. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля. Похоже, этот вариант появился из-за неудачи с США.

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