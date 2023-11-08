Путин: формирование нового миропорядка заключается в обеспечении мира в Евразии

Глава российского государства Владимир Путин перед своим визитом в Казахстан заявил, что ключевой тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового миропорядка, основанного на приоритете международного права.
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