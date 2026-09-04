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Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины

Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров будет заниматься разработкой военных технологий, используя боевой опыт своей страны на деньги американского IT-гиганта Palantir.

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