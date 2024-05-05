Без названия

Российские бойцы ликвидировали Дмитрия Лысенко, лучшего друга украинского политика Петра Порошенко, об этом проинформировал военкор Руслан Татаринов.
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Российские бойцы ликвидировали Дмитрия Лысенко, лучшего друга украинского политика Петра Порошенко, об этом проинформировал военкор Руслан Татаринов.
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