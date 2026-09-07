В Госдуме заявили, что переговоры по Украине вошли в новую фазу

Поездка американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев для обсуждения украинского урегулирования перевела мирные переговоры на качественно иной уровень.
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