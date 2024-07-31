В России начался третий этап нестратегических ядерных учений

В России стартовал третий этап нестратегических ядерных учений. Об этом сообщило Минобороны РФ. Согласно сообщению ведомства, в ходе маневров будут отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
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