В России начался третий этап нестратегических ядерных учений

Политика как она есть

В России стартовал третий этап нестратегических ядерных учений. Об этом сообщило Минобороны РФ. Согласно сообщению ведомства, в ходе маневров будут отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.