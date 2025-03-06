Всеволод Кузнецов, голос Геральта, озвучит аудиокнигу “Ведьмак: Перекрёсток воронов”Вчера стало известно о том, что издательство АСТ официально выступит издателем книги “Ведьмак: Перекрёсток воронов” от писателя Анджея Сапковского.
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