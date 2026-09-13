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Военное обозрение

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Трамп призвал Зеленского перестать наносить удары по российским НПЗ

Трамп призвал Зеленского перестать наносить удары по российским НПЗ

Цена на дизельное топливо пошли вверх на фоне прекращения российского экспорта.

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