Во Франции назвали великолепной игру Сафонова в матче «ПСЖ» с «Брестом»

Бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0).
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