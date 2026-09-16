Стивен Сигал восхитился Лавровым на фестивале в Екатеринбурге

Американский актер Стивен Сигал выразил восхищение Сергеем Лавровым на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, проходившем с 11 по 17 сентября.
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