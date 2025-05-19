Прогноз погоды в Крыму на 19 мая ☂️ В Симферополе +19 и небольшой дождь В Севастополе +18 и малооблачно В Евпатории +17 и облачно с прояснениями В Черноморском +19 и небольшой дождь В Джанкое +21 и небольшой дождь В Ялте +17 и небольшой дождь В Алуште +20 и небольшой дождь В Керчи +19 и небольшой дождь В Армянске +20 и небольшой дождь В Красноперекопске +21 и небольшой дождь В Бахчисарае +19 и небольшой дождь В Феодосии +18 и малооблачно В Судаке +17 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.